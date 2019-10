Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, nu s-a regăsit în listele electorale și a fost nevoit să voteze în cele suplimentare. Cazul s-a întâmplat astăzi când politicianul a mers la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot.

Motivul pentru care Usatîi nu s-a regăsit în listă este faptul că acesta și-a schimbat recent viza de reședință.

După ce a lăsat în urnă buletinul de vot Usatîi a declarat că a ales continuarea reformelor prin acțiuni concrete.

“Am votat pentru continuarea faptelor concrete, pentru aceea ca Primăria Bălți să rămână cea mai transparentă din țară, așa cum a fost declarată trei ani la rând. Am votat pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru proiecte dedicate tinerilor, dar și pentru ca vârstnicii să aibă parte de o bătrânețe liniștită și asigurată.”

Renato Usatîi a ținut să sublinieze că a ales să candideze pentru Primăria Bălți pentru că are datoria morală de a finaliza tot ce a început în acest municipiu.

“Trebuie să finalizăm tot ce am început. Așa este corect. Din acest motiv nu am candidat în altă localitate. Am datoria morală de a duce la bun sfârșit tot ce am inițiat aici”, a declarat Renato Usatîi.