Pavel Filip, președintele PDM, a venit împreună cu soția sa și nepoțelul să-și exercite dreptul de vot la secția de votare nr. 1/94 din incinta Centrului de Creație Tehnică. Deputatul a declarat că prin votul său a investit în speranță.

Pentru ce ați votat, a fost întrebat democratul, la care dumnealui a răspuns: „De fiecare dată, această fantastică întrebare. Data trecută am răspuns sincer, de data asta, tot sincer am să răspund, deși s-au schimbat regulile de joc. Am investit foarte mult în speranță, ca orașul să aibă un primar gospodar, am votat pentru o echipă care să-l susțină pe el și proiectele investiționale, pentru ca ai mei copii și nepoți să trăiască într-o capitală amenajată, să le placă să trăiască”.

Pavel Filip a adăugat că „a fost o perioadă lungă, cu incertitudini, și aștept să fie impusă o disciplină și regulă”.

Amintim că din partea PDM la șefia capitalei candidează Vladimir Cebotari. Azi, au loc alegerile locale generale și cele parlamentare noi.

Sursa. realitatea.md