Astăzi, în Republica Moldova au loc alegeri locale generale. Secțiile de votare își încep activitatea la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. La scutin s-au înregistrat 3 761 candidați la funcția de primar și 50 410 persoane, la funcția de consilier. Tot astălzi au loc și alegerile parlamentare noi în 4 circumscripții uninominale: nr.17, 33, 48 și 50

Pentru alegerile locale generale sunt deschise 1969 de secții de votare. Au fost tipărite peste 7,8 milioane de buletine de vot, dintre care 6,1milioane în limba română.

În momentul când alegătorii ajung în incinta secției de votare, aceștia trebuie să prezinte operatorului, după caz, fie buletinul de identitate, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare, sau alte acte, cum ar fi buletinul de identitate provizoriu, cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul titularului, legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). În baza actului de identitate, operatorul va verifica în Registrul de Stat al Alegătorilor dacă alegătorul nu a mai votat la o altă secție de votare la aceste alegeri.

Conform normelor generale stabilite de Codul Electoral, dreptul de vot la alegerile locale se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința. La alegerile locale nu participă alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință în localitatea respectivă. Studenții și elevii cu drept de vot votează conform regulilor generale stabilite de Codul Electoral, în localitatea unde își au domiciliu, sau dacă au și reședință, în perioada valabilității reședinței votează doar în localitatea unde își au reședința.

Din totalul de 3 761 candidați la funcția de primar, 2 742 (73%) sunt bărbați și 1 019 (27 %) sunt femei.

Pentru funcția de consilier candidează 50 410 persoane, dintre care 27 597 (54,7%) – bărbați și 22 813 (45,3 %) – femei.

Din cei 29 candidați la funcția de primar general al mun. Chișinău și primar de mun. Bălți, 10 persoane (34,5%) au până la 40 ani, 15 persoane (51,72%) au vârsta între 41 și 55 de ani, 4 candidați (13,8%) – între 56 și 70 de ani.

Comisia Electorală Centrală a acreditat 1 600 observatori naţionali din partea a 11 organizaţii care vor monitoriza desfășurarea alegerilor. De asemenea, CEC a acreditat 145 de observatori internaţionali din partea a 11 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova, a 11 autorităţi electorale străine și 3 organizaţii non-guvernamentale internaţionale.