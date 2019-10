Dumitru Țîra, candidatul Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova”, consideră că funcția de primar nu trebuie să fie politizată. El spune că, spre regret, așa a fost până acum, „pentru că partidele primarilor aleși anterior au tot furat acest oraș prin tendere și rude, cunoscuți care s-au perindat pe acolo”. Opinia a fost expusă la dezbaterile publice „Doar unul din mulți: cine și de ce?”, organizate de Agenția de presă IPN.

Potrivit candidatului, dorința de a candida a fost dictată de toate grijile cu care se confruntă toți oameni – drumuri și trotuare stricate, praful, mirosul și alte probleme legate de transportul public, evacuarea gunoiului. În opinia sa, municipiul Chișinău se află într-o situație de criză și în aceste condiții este nevoie de o altă viziune și abordare în tot ce înseamnă dezvoltare.



Dumitru Țîra susține că alegerile din 20 octombrie sunt un fel de farsă, iar doi dintre candidați se comportă de parcă ar fi câștigat deja alegerile. În acest context el îndeamnă alegătorii să nu se teamă să voteze împotriva celor care nu-i reprezintă, chiar dacă celelalte partide sunt mai mici.



Candidatul PPEM declară că misiunea sa la Primărie este să facă curățenie în „urmașii lui Dorin Chirtoacă”, să lupte cu corupția și influența partidelor în administrația publică.

„Primarul trebuie să fie independent, apolitic, nu membru de partid și să se gândească la fiecare om care locuiește în acest oraș”. Candidatul spune că anume el merită a fi votat, deoarece „în buletinul de vot nu există votul împotriva tuturor”.



În altă ordine de idei, Dumitru Țîra, consideră că se atestă o farsă și la nivel de lege în privința procedurii care prevede acumularea a zece mii de semnături pentru a fi înregistrat în calitate de candidat independent în alegeri. De asemenea, el spune că la nivel de regulament de organizare a dezbaterilor există o problemă, deoarece acestea trebuie să aibă loc la un anumit interval de timp, lucru care creează o limitare.

„De fapt legislația a creat niște condiții pentru a favoriza partidele mari și de a nu permite mișcărilor, inițiativelor independente de a-și expune poziția în această campanie legată de tot ce vizează municipiul Chișinău”, consideră candidatul.



Potrivit concurentului electoral, Chișinăul este un oraș bogat, cu un buget de peste patru miliarde de lei anual.

„Orașul are noroc de oameni harnici care au nenorocul să aibă conducători leneși care sunt supuși intereselor de partid și care îi fură în fiecare zi. Chișinăul are curaj să se opună partidelor politice, și a demonstrat nu odată. Oamenii trebuie să înțeleagă că atât timp cât vor vota un primar venit de la un partid, atât timp vom trăi așa și am trăit, așa cum vedem afară”, a mai spus Dumitru Țîra.



Următoarele dezbateri sunt planificate pe 16 octombrie.



Dezbaterile „Doar unul din mulți: cine și de ce?”, cu participarea candidaților la funcția de primar general al municipiului Chișinău, a doua rundă, sunt ediția a 119-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundația germană Hanns Seidel.