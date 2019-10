Candidatul PUN pentru funcția de primar general al capitalei, Octavian Țîcu, crede că deja nu mai are sens să-i îndemne pe candidații de dreapta să se retragă din cursa electorală în favoarea sa, însă balanța poate fi închinată doar de către alegătorii din municipiul Chișinău, care vor ieși la urne duminică.

„Acum sau niciodată! Cei care au citit de-a lungul timpul editorialele mele, știu că am adresat de trei ori acest slogan al românilor de pretutindeni. O dată în 2015, când am refuzat să candidez împotriva lui Dorin Chirtoacă la Primărie, pentru că am considerat că are cele mai mari șanse împotriva lui Ivan Ceban; a doua oară în 2018, când am refuzat oferta PAS pentru Primărie și l-am susținut pe Andrei Năstase în acele alegeri; a treia oară, în 2019, când am cerut oamenilor din R. Moldova susținere pentru Blocul „ACUM” în lupta contra regimului oligarhic. Cu primii doi lucrurile sunt clare, la asemenea gesturi din partea lor, nu cred că mă pot aștepta. Prea pitici în grandomania lor”, menționează Țîcu într-o postare pe Facebook.

Acesta a declarat că a încercat să unească polul unionist pentru a scăpa de „binomului Dodon (Ceban) – Năstase”, dar fără rezultat.

„Pe Valerică Munteanu l-am susținut când s-a anunțat că va fi candidatul Blocului „ACUM” contra lui Șor la Orhei. Fără să-i cer nimic, i-am propus să-l ajut, am fost la Orhei, am distribuit pliante și am făcut video de încurajare. Cu Vlad Țurcanu și Tudor Deliu m-am întâlnit de câteva ori, pe rând și împreună. Le-am cerut să mă susțină într-o alianță pentru Chișinău, care ne-ar fi oferit șansele reale pentru a contracara avalanșa socialistă la pachet cu Năstase. Unul a preferat să meargă singur, celălalt inițial mi-a spus că nu are un candidat pentru Chișinău, dar mă va susține. Până la urmă a mers cu propria candidatură. Cu Boris Volosatâi m-am întâlnit săptămâna trecută de două ori. În ambele cazuri mi-a promis că se retrage în favoarea mea, o dată luni, altă dată joi, iar joi când s-a retras, așa și n-am înțeles în favoarea cui a făcut-o.

Concluzia mea după acest pelerinaj pe la frații români și unioniști este că în afară de interese personale și de partid, de orgoliu și egoism nu există decât retorică declarativă pentru idealul de reîntregire, care le acoperă sau le-a acoperit egocentrismul politic și existențial. N-a reușit Traian Băsescu să-i unească în patru luni de negocieri, eu cu atât mai puțin într-o săptămână”, a subliniat candidatul PUN.

Sursa citată crede că unica soluție pentru a da o șansă Chișinăului este în mâna alegătorilor.

„M-am uitat peste ultimul sondaj, pe care-l cred mai mult sau mai puțin plauzibil, cel al Asociației Sociologilor şi Demografilor. Chiar dacă am declarat că nu recunosc asemenea forme de testare a opiniei publice în campaniile electorale. Pentru că realitatea este alta, mult mai încurajatoare pentru mine. Dar:

ION CEBAN (PSRM) – 38,1%

ANDREI NĂSTASE (Blocul ACUM) – 25,4%

OCTAVIAN ŢÎCU (PUN) – 5,6%

DORIN CHIRTOACĂ (PL) – 3,2%

VALERIU MUNTEANU (USB) – 2,9%

Să mă adresez candidaților de dreapta pentru unitate nu mai are sens. Îmi rămâne doar soluția unui apel către VOI, alegătorii municipiului Chișinău, să nu dispersați votul și să-mi oferiți șansa de a învinge în acest scrutin cârdășia dintre Dodon și Năstase. Doar VOI, alegătorii municipiului Chișinău, puteți face diferența și să-i așezați pe toți la locurile lor. Este un purgatoriu pentru toți politicienii, falși sau adevărați, dar pe 20 octombrie se va decide dacă vom avea o dreaptă consolidată pentru a înfrunta binomul Dodon-Năstase și a da viitor european R. Moldova. Acum sau niciodată... pentru că după 20 octombrie va fi târziu”, a conchis deputatul.

Ziarul Național