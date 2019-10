Ruslan Codreanu anunță sprijinul pentru președintele PLDM, Tudor Deliu, în lupta pentru funcția de deputat în cadrul circumscripției uninominale nr.33 (Chișinău, suburbiile de sud). Potrivit fostului primar interimar al Capitalei, Parlamentul Republicii Moldova „are nevoie de oameni inteligenți, somități ale societății noastre, care să vină cu proiecte adresate cetățenilor, pentru ca cetățenii acestei țări să ajungă să trăiască bine la ei acasă”.

Codreanu a scris pe pagina sa de Facebook că pentru el este foarte importantă perspectiva și dezvoltare, dar și „să avem nu doar un oraș, dar și o țară care să ofere siguranță, normalitate și viitor”.

„Tocmai de aceea eu cred că toți funcționarii, deputații, parlamentarii, aleșii popurului, toate sistemele statului TREBUIE să fie în interesul cetățenilor. Asta am făcut eu în toată activitatea mea de peste 16 ani și asta voi face în viitor. Țara aceasta are nevoie de oameni buni peste tot. Iar în parlament este nevoie de oameni care să termine vânătoarea de vrăjitoare. Parlamentul are nevoie de oameni inteligenți, somități ale societății noastre, care să vină cu proiecte adresate cetățenilor, pentru ca cetățenii acestei țări să ajungă să trăiască bine la ei acasă. Tocmai de aceea, eu am ales să îi ofer tot sprijinul meu domnului Tudor DELIU. La alegerile de pe 20 Octombrie, în Circumscripția 33, candidatul Tudor Deliu trebuie să câștige. Fac apel la toți susținătorii din Durlești, Codru, Trușeni, Sângera și Băcioi, să iasă la vot și să susțină pe domnul Deliu în buletinele de vot”, a scris el.