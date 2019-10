Partidul Democrat din Moldova are 329 de primari în funcție care vor un nou mandat de edil, PSRM are 130 și blocul ACUM DA și PAS are 114 primari care candidează pentru un nou mandat. Datele sunt prezentate pe pagina web alegeri.md, prezentată într-o conferință de presă la IPN de Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.

Directorul executiv ADEPT a menționat că așteptările PDM sunt destul de ridicate, având în vedere numărul mare de primari în funcție care participă la acest scrutin. PLDM are 43 de primari candidați. PCRM – 21, iar „Partidul Nostru” – 16 primari candidați. „Deși a avut peste 40 de primari la alegerile din 2015, majoritatea au migrat către Partidul Socialiștilor”, a notat Igor Boțan.



Din datele prezentate pe pagina web alegeri.md reiese că există și un număr de 85 de primari independenți care vor să obțină un nou mandat.

„Potrivit statisticii, din cei 776 de primari în funcție care participă la aceste alegeri, ne putem aștepta că 50-60 de procente vor câștiga alegerile”, a declarat directorul executiv ADEPT.

Ca urmare, ne putem aștepta ca PDM, cu toate problemele pe care le are, să aibă un rezultat cu mult peste așteptările care reiese din sondajele de opinie.

„Aceste date sunt foarte importante pentru că pot fi făcute previziuni despre rezultatele următoarelor alegeri”, a spus Igor Boțan.

Potrivit directorului executiv ADEPT, 85% din primarii în funcție candidează pentru un nou mandat. „58% din primarii care au fost aleși în 2011 au fost realeși în 2015”, a spus Igor Boțan.

Directorul executiv ADEPT a menționat că noua viziune asupra paginii web alegeri.md a apărut în urmă cu un an și jumătate, fiind susținută de Fundația Soros în Republica Moldova. Pagina dedicată alegerilor locale de pe portalul alegeri.md este susținută de ambasada SUA în Republica Moldova, iar pagina detaliată pentru municipiul Chișinău este susținută de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare prin intermediul Promo-LEX.

