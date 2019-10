În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, candidatul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Dumitru Țîra, a vorbit despre motivul pentru care a decis să candideze, ce șanse are să preia această funcție, despre cele mai grave probleme ale Capitalei, cum explică sloganul său pentru campanie, dar și alte aspecte importante.

T.: Dle. Țîra, de ce ați decis să candidați pentru fotoliul de Primar General al mun. Chișinău?

D.Ț.: Eu candidez pentru că în buletinul de vot nu există opțiunea – vot împotriva tuturor. Votul care să-i trimită pe politicieni … la plimbare. Votul care să nu le mai permită să ne mintă. Să promită și să uite. Candidez pentru că nimeni nu se ocupă de problemele reale ale oamenilor. Nimeni nu vorbește cu oamenii. Toți se ocupă de politică, geopolitică și furăciuni.

Mi-am dat seama că este anume acel moment când trebuie să mă implic direct. Eu candidez pentru că oricine poate fi în locul meu. Oricine nu mai vrea un primar de partid. Toți cei care vor un oraș altfel, un oraș în care să putem zâmbi fără praf în gură. Un oraș în care să nu ne ținem de nas din cauza mirosului. Un oraș în care să nu moară oameni pe zebră. Un oraș care să fie al nostru, al cetățenilor, dar nu al partidului.

T.: La modul real, cine în opinia dvs., este concurentul dvs. în aceste alegeri? De ce?

D.Ț.: Eu particip pentru ca Ceban, Năstase și Chirtoacă să nu devină primari. Știu că or. Chișinău are curaj să se opună partidelor politice. Chișinău are curaj să voteze un manager, un administrator, care să facă treabă și să se gândească în primul rând la toți oamenii și nu la membrii de partid. Pentru că Oamenii sunt cea mai importantă și cea mai mare valoare a municipiului și a țării. Orașul Chișinău este un oraș bogat, dar care a fost administrat și gestionat prost toți acești ani de către politicieni și partide. Prin implicarea mea directă, le zâmbesc în față partidelor. Pentru tot ce ei au promis și promit, noi deja am plătit cu taxe și impozite.

T.: Ce șanse aveți să preluați șefia capitalei?

D.Ț.: Nu câștigă cel care își pornește de la această întrebare. Participarea mea în campanie nu este despre șanse. Eu candidez pentru ca să trezesc oamenii, să le vorbesc, să le spun că este foarte important să participe la vot, să le explic că votul înseamnă asumarea responsabilității față de gestiunea orașului și municipiului. Nu de către partide, care își împart funcții și contracte după ce ajung la primărie. Asumarea care trebuie făcută de către cetățeni. Este orașul nostru și trebuie să fim responsabili pentru tot ce se întâmplă cu acesta. Nu să arate cu degetul și să acuze pe unii sau pe alții, dar să conștientizeze că ceea ce se întâmplă din cauza fiecăruia care nu a votat sau a făcut alegerea în favoarea unui partid. Primarul de Chișinău nu este despre politică, este despre oameni, iar cei care pun ștampila Votat, trebuie să înțeleagă și să cunoască asta. Trebuie să știe că alegerea lor înseamnă ziua de mâine și anume ei aleg între a cârpi sau a construi, între partid și zâmbet.

T.: Când ajungeți Primar, care vor fi primele dvs. 3 acțiuni?

D.Ț.: Eu am un plan. Și planul este împărțit în două etape: patru luni să fac curat și să mătur verișorii, cumetrii, funcționarii numiți de partid în administrația executivă a primăriei, tot ce reprezintă corupția, traficul de influentă și birocrația. După aceasta, patru ani construim orașul oamenilor care au motive să zâmbească. Zero toleranță față de corupție, utilizarea eficientă a banului public – de aici pornesc drumuri noi, curăție, circulație optimizată, transport public pentru oameni și să nu ne mai chinuie mirosul insuportabil din oraș și suburbii. Acestea sunt zonele de criză care ne sufocă orașul de atâția ani. Chișinăul se află într-o situație reală de criză de ani de zile și e momentul să iasă din ea. Să devină o capitală adevărată, de care să ne bucurăm.

T.: Care sunt, în opinia, dvs., cele mai grave proleme ale Capitalei?

D.Ț.: Cea mai mare problemă a Chișinăului este Primăria: cu toți cumătrii, verișorii, cu toți urmașii lui Chirtoacă și oamenii băgați de partide. Primăria care nu este în stare să organizeze oamenii și procesele. Aproape toți ceilalți candidați au interese sau legături politice cu Primăria și merg în cursa electorală anume din acest motiv, nu pentru că vor să rezolve problemele oamenilor sau le cunosc cu adevărat. Toți au fost legați de primărie într-un fel sau altul și au arătat că nu sunt în stare să facă nimic. Unii au fost consilieri, alții primari, alții s-au dat specialiști în activitatea primăriei, dar niciunul dintre ei nu a făcut nimic cu ce am putea să ne mândrim. Ei cred ca Chișinăul are probleme politice sau geopolitice, dar Chișinăul are drumuri sparte, miroase urât și se inundă la fiecare ploaie. Oricine vine la primărie, cât de colorate și lungi ar fi programele electorale și dulci promisiunile lor politice, devin absorbiți de sistemul corupt și nefuncțional. Băieții buni, influențe proaste. Ei promit cu aceleași fețe serioase ca și primarii pe care i-am mai votat, la fel de serioase ca și schemele de corupție. Eu vă îndemn să le zâmbim ironic acestor candidați. Pentru tot ce ei promit și povestesc, noi deja am plătit taxe și impozite și am plătit mai mult decât s-ar merita.

T.: Cum ați califica această campanie electorală?

D.Ț.: Astea nu-s alegeri. Acest exercițiu electoral, ca și celelalte, sunt un joc al politicienilor, unde noi – cetățenii, nu existăm.

Și anul trecut și acum, ei ne conving că trebuie să alegem între Ion Ceban și Andrei Năstase.

Nu este adevărat. De ce?! Pentru că Ion Ceban cu PSRM o să facă majoritate în Consiliu? Sau pentru că Dodon o să ne ajute cu Rusia? Sau pe Andrei Năstase, pentru că e candidatul ACUM și ne trebuie liniște în Guvern?

Nu este adevărat. Astea sunt jocuri politice, în care pentru ei votul nostru contează doar o secundă – când punem ștampila Votat.

E jocul politic în care suntem chemați să alegem răul cel mai mic.

Dar, votul pentru răul cel mai mic ne fură viitorul. Votul pentru răul cel mai mic ne face robi ai sistemului politic. Pentru că îi credem, de fiecare dată – ultima dată. Stăpânii se schimbă, iar noi tot robi rămânem.

T.: Făcând campanie electorală, care este pulsul societății vizavi de aceste alegeri?

D.Ț.: Oamenii se simt dezamăgiți și mințiți de politic. Nu mai cred și nu mai vor să voteze. Vor să boicoteze. Oamenii au obosit de politică și de politicienii însetați de funcții care o dată la patru ani își amintesc de ei și îi trag de mânecă să-i voteze. Oamenii vor să le fie rezolvate problemele și dificultățile pe care le întâmpină în fiecare zi atunci când ies din casă: trotuarele pe care merg, drumurile pe care circulă, parcurile prin care se plimbă, etc. Orașul Chișinău este despre oameni. Despre oameni ne-vorbiți, pe care nu-i ascultă nimeni. Oameni frumoși, diferiți și deosebiți, care sunt tot timpul ignorați. Acest vot nu este despre partide. Acest vot este despre încredere. Încrederea pe care o investim într-un singur om. Omul care trebuie să-i asculte și să-i audă pe toți, omul care să se gândească la ce se întâmplă cu medicul, șoferul, funcționarul și managerul, chelnerul și vânzătorul, măturătorul și profesorul, ce se întâmplă cu toți noi – locuitorii orașului și suburbiilor în fiecare zi.

T.: Am observat că, deși dvs. sunteți candidatul pentru șefia capitalei, totuși cap de listă în CMC este Eugen Sturza – liderul în exercițiu al PPEM. Cum explicați asta?

D.Ț.: Atunci când am decis să candidez, am apelat la Partidul Popular European cu un plan, concept și idee pentru a mă înainta în calitate de candidat la funcția de primar al Chișinăului. Lor li s-a părut prea îndrăzneață ideea, dar au acceptat și și-au asumat această responsabilitate. Eu nu sunt politician, nu am fost și nu sunt membru de partid. Am avut discuții cu activul partidului, în care am sugerat ca dl Eugen Sturza să fie cap de listă la Consiliul Municipal, pentru ca activitatea în consiliu e activitate politică.

T.: Cum rămâne cu calitatea dvs. de membru al CI al ANI, dar cu activitatea de manager media?

D.Ț.: Voi spune foarte direct, solicitarea dnei ministru și a ministerului Justiției nu este legală. Eu am avut o activitate exemplară în cadrul Consiliului de Integritate ANI, am dedicat timp și efort pentru a demara activitatea acestei instituții într-un mod transparent și funcțional. Legea și articolul la care face referință Ministerul Justiției vorbesc despre două puncte, două condiții. Este vorba ca în timpul participării la concursul pentru calitatea de membru al Consiliului de Integritate să nu fi fost membru de partid în ultimii doi ani. Ceea ce eu nu am fost și nici astăzi nu sunt membru de partid. A doua condiție este să nu promovez în activitatea mea în cadrul ședințelor ideologia vreo unui partid și să nu favorizez membrii unui partid prin influențarea unor dosare sau decizii. Consiliul de Integritate nu examinează dosare, Consiliul de Integritate are o cu totul altă responsabilitate – se ocupă și supervizează activitatea Autorității Naționale de Integritate. Calitatea mea de membru al CI din partea societății civile am obținut-o în baza concursului la care am avut cel mai mare punctaj dintre toți participanții.

T.: Cum explicați sloganul dvs. pentru campanie?

D.Ț.: Zâmbește, e gratis! Votați, e important!

Zâmbește, e gratis! Pentru restul noi deja am plătit!

Acest – Zâmbește, al campaniei este semnal care zice că nu am pierdut simțul umorului, chiar dacă trăim într-un oraș cu multe probleme. Este un slogan de mobilizare și responsabilizare a societății să participe la vot. Să-și asume responsabilitatea pentru ziua de mâine și viitorul orașului. Să nu mai voteze un primar politic, care îi fură și dă funcții la partid.

Pe de altă parte – zâmbește e gratis, pentru restul noi deja am plătit, spune foarte clar că pentru un oraș frumos, curat, cu drumuri, cu transport și fără miros, noi am plătit. Noi am plătit prea mult pentru ca să avem un oraș care nu are grijă de noi, pentru primari care și-au satisfăcut partidele, pentru promisiuni de campanie care sunt plătite tot din impozitele noastre.

sursa: tribuna.md