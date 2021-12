Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act, în ședința de astăzi, de informația cuprinsă în raportul privind finanțarea campaniei electorale aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al mun. Bălți stabilite pentru 19 decembrie 2021, prezentat de concurentul electoral Partidul „Patrioții Moldovei”.

Raportul depus are indicată cifra zero atât la compartimentul venituri și cheltuieli, cât și în lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii”. Instituția bancară, la care concurentul electoral Partidul „Patrioții Moldovei” își are deschis contului cu mențiunea „Fond electoral”, a prezentat în termenele stabilite informația privind fluxul mijloacelor în acest cont.

Din perspectiva atribuțiilor Comisiei de supraveghere a respectării prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale, raportul prezentat de Partidul „Patrioții Moldovei” a fost verificat în prealabil sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestuia, constatându-se respectarea prevederilor legislației electorale cu privire la condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale.

Toate rapoartele sunt plasate pe pagina web oficială a Comisiei http://www.cec.md, la rubrica „Alegeri locale noi din 21 noiembrie 2021”/ „Susținerea financiară”/, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.