În această duminică, 19 septembrie, au loc alegeri ordinare în Adunarea Populară a Găgăuziei. Astăzi, 18 septembrie are loc ziua tăcerii.

Locuitorii Găgăuziei își vor alege deputații pentru un nou mandat de patru ani, în 35 de circumscripții electorale uninominale, câte un deputat în fiecare. Pentru validarea alegerilor, în fiecare dintre circumscripții este necesară participarea a cel puțin 1/3 din alegători.



La urne sunt așteptați 114 210 votanți. Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința. Alegătorii care nu au înregistrat domiciliul sau cărăra le-a expirat reședința nu vor putea vota duminică, 19 septembrie.



Persoanele care din motive de sănătate nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita votarea la locul aflării. Cererile pentru urna mobilă vor fi făcute în scris, sâmbătă până la ora 18.00 și duminică, până la ora 15.00.



Pentru primul tur al alegerilor în Adunarea Populară, au fost tipărite 115 350 de buletine de vot. Dintre acestea, cele mai multe – 108 307 – sunt în limba rusă, 3 974 – în limba găgăuză, iar 3 069 – în limba română.



Pentru scrutinul din 19 septembrie, s-au înregistrat 124 de candidaturi, dintre care doi s-au retras. Este cel mai redus număr de candidați înregistrați după primele alegeri pentru Adunarea Populară, din 1995. Peste 4/5 din candidați au preferat să se înregistreze în calitate de independenți.



În cazul în care niciunul dintre candidații dintr-o circumscripție nu acumulează cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin. Turul doi este organizat peste două săptămâni pentru primii doi candidați stabiliți în ordinea descreșterii numărului de voturi obținute în primul tur.



Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei vor fi monitorizate de circa 80 de observatori naționali și în jur de 50 de observatori internaționali.