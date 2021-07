Fostul candidat la funcția de prim-ministru și cap de listă a Partidului Legii și Dreptății în actualul scrutin parlamentar, Mariana Durleșteanu, este cel mai bogat candidat la fotoliul de deputat. Datele au fost prezentate de către Asociația pentru Democrația Participativă (ADEPT).

Potrivit analizei prezentate, din punct de vedere al bunăstării candidaților, venitul mediu lunar pentru toți candidații înscriși în cursa electorală este de 17,100 MDL. Zero venituri pentru ultimii doi ani au declarat 264 de candidați.

Cei mai mulți candidați fără venituri – 47 (sau 89%) apar pe lista Partidului ”NOI”, care are și cel mai modest venit mediu per candidat – de 1022 MDL. Cei mai înstăriți candidați se află pe lista PAS; venitul mediu per candidat PAS este de 35607 MDL.

În cazul a 158 de candidați venitul pentru ultimii doi ani depășește 1 000 000 MDL (mai mult de 2000 euro pe lună).

TOP 10 candidați milionari în lei