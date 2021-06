Partidul Acasă Construim Europa (PACE) ar avea datorii de zeci de mii de lei față de un agent economic din Bălți. Totul a ieșit la iveală după ce pe ușa biroului PACE de pe strada Mihai Viteazu 18, a fost lipită o avertizare. Chiriașii sunt rugați să achite datoria și să elibereze încăperea, scrie NordNews.

Am încercat să aflăm despre ce datorie este vorba. Jurnaliștii NordNews sub acoperire, au sunat agentul economic care dă spațiul în chirie (SRL „Direct General”). Acesta a confirmat că cei de la PACE au datorii mari pentru spațiu, dar și servicii comunale.

„Vom fi nevoiți să schimbăm chiriașii pentru că ei nu sunt buni. Nu achită pentru serviciile prestate, această chestie deja se află și în judecată. Au datorii pentru chiria oficiilor, energia electrică, căldură, în general pentru comodități. Să fi știut că va fi așa, nu le mai dădeam lor nimic în arendă, dar asta e, greșeli se fac”, a declarat reprezentantul firmei contractate.

Același agent economic a declarat că datoria depășește 55 de mii de lei și s-a acumulat pe parcursul mai multor luni.

„Acești oameni nu vin să ne transmită actul de primire-predare a bunului. Mai mult, acest partid care închiriază oficiul are o datorie de peste 55 mii de lei. În această sumă intră datoria de bază, creanțele pentru întârziere, dar și banii pentru lumină, apă și alte comodități. Ei trebuiau să achite lunar 4,2 – 4,5 mii de lei, lucru pe care de la un timp încoace nu l-au mai făcut. Creanțele pentru neachitare (întârziere) sunt mai mari ca datoria de bază” a mai declarat reprezentanta firmei contractate.

Președinte OT PACE Bălți, Ion Straciuc, neagă declarațiile. El susține că spațiul cu pricina le-a fost dată în folosință cu titlu gratuit de către un alt agent economic, care s-a angajat să suporte toate cheltuielile. Acesta s-a dovedit a fi membru PACE.

„Organizația Teritorială a Partidului Acasă Construim Europa (PACE) nu închiriază nici un spațiu. Este un agent economic (SRL „Slavteh”) care închiriază patru birouri, iar unul dintre acestea ne-a fost pus la dizpoziție, ca donație din partea lui, pentru că noi bani nu avem, noi bani din Laundromat n-am luat”, a declarat Ion Straciuc, Secretar General pe zona Nord, Președinte OT PACE Bălți.

Andrei Cojocari, administratorul SRL „Slavteh”, companie care închiriază biroul pentru partid, a recunoscut că există o datorie, doar că este mai mică de 55 de mii de lei.

Partidul Acasă Construim Europa (PACE) are un contract cu titlu gratuit cu compania noastră. Ei nu plătesc nimic pentru acest birou, noi l-am pus la dizpoția lor dat fiind faptul că suntem simpatizanți ai acestui partid și susținem acest partid. Eu sunt și membru de partid. Referitor la datorie, compania închiria patru birouri, unul dintre care era dat în folosință pentru PACE. De două dintre acestee oficii noi ne-am dezis acum două luni. Noi le-am spus arendatorilor că noi ne dezicem de ele și dat fiind faptul că nu le mai folosim noi am solicitat să ne modifice contractul și să ne facă recalcul la chirie, dar și să modifice în contract suprafața închiriată. Domnii n-au făcut acest lucru și așa am ajuns în proces de judecată. În total avem o datorie de aproximativ 15 mii de lei față de SRL „Direct General”, dacă luam în calcul toate birourile.

Amintim că, săptămâna trecută, Renato Usatîi a anunțat că liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, deține un apartament de lux în București, pe care nu l-a inclus în declarațiile sale de avere și interese personale. În acest context, liderul Blocului Electoral „Renato Usatîi” a depus o sesizare la Procuratura Generală și la Autoritatea Națională de Integritate.