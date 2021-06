Concurenții electorali nu obosesc să vină cu promisiuni către cetățeni. Reprezentanții PAS, Blocului PCRM-PSRM și ai Partidului Șor dau asigurări că vor susține ridicarea imunității deputaților ca parte componentă a reformei justiției, vor majora pensiile și salariile și vor redresa economia țării, printre altele. Cei trei concurenți electorali s-au întrecut în promisiuni în timpul celei de-a doua dezbateri electorale de la ProTV Chișinău, notează IPN.

Președintele interimar PAS Igor Grosu a venit cu explicații cu privire la casa de 120 m2 indicată în declarația de avere la prețul de doar 11 mii de euro. În plus, liderul PAS a respins acuzațiile potrivit cărora președinta țării ar face campanie electorală pentru formațiunea condusă de Igor Grosu, folosind resurse administrative.



„Este valoarea cadastrală a casei în care locuiesc. Când Cadastrul va evalua casa în care locuiesc și-i va atribui altă valoarea, acea valoare o voi indica (...) Faptul că președintele pledează pentru ca toți cetățenii să-și poată exercita dreptul la vot este obligația președintelui, nu e vorba de folosirea resurselor administrative. N-o să vedeți niciodată președintele susținând un partid sau altul”, a spus Igor Grosu.



În timpul dezbaterilor, reprezentantul blocului PCRM-PSRM a menționat că prioritatea entității este relansarea economică a Republicii Moldova. În plus, Vlad Batrîncea a recunoscut că nu regretă faptul că a rupt harta României Mari în plenul Parlamentului.



„Prioritatea noastră este aducerea la conducerea Republicii Moldova a oamenilor de stat cu experiență și expertiză. Noi considerăm că statul trebuie să participe și în sectorul bancar, și în agricultură, trebuie să participe la procesele economice. Vom munci la industrializarea țării, ca Republica Moldova să poată produce mărfuri și să fie competitivă pe piața externă. (...) Gestul de rupere a hartei României Mari a fost exccesiv, dar eu rămân pe poziția că trebuie să promovăm valorile statului nostru”, a spus Vlad Batrîncea.



În timpul dezbaterilor, reprezentantul partidului politic Șor a respins acuzațiile că membri ai formațiunii, inclusiv liderul partidului, ar fi implicați în furtul miliardului și a menționat că prioritatea formațiunii în viitorul Parlament va fi refomarea justiției pentru a duce la bun sfârșit controversatul dosar al jafului secolului.



„Noi vom insista pe ridicarea imunității deputaților, astfel încât să nu mai existe circ politic în Parlament. (...) Noi ne vom axa pe dezvoltarea economică prin instituirea monopolului de stat la importul de alcool, produse de tutungerie și carburanți, fapt ce va contribui la majorarea veniturilor la bugetul de stat, doar astfel putem vorbi de majorări de pensii și salarii”, a spus Denis Ulanov.