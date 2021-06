Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit particularitățile de votare ale unor categorii de alegători la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Astfel, alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu și/sau reședința este expirată pot vota la orice secție de votare, unde vor fi înscriși în liste electorale suplimentare. Această categorie de alegători are obligația de a completa și de a semna o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor Codului penal. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează la secția de votare ce corespunde reședinței.

Studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați în instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire, să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățământ din localitatea respectivă, să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă conform.

Alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se vor afla în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decât locul permanent de trai, odihnă pot vota fiind incluși în listele electorale suplimentare, în cazul amplasării instituțiilor menționate în raza unei alte secții de votare decât la care alegătorul este arondat conform domiciliului sau reședinței valabile sau listele pentru votarea la locul aflării, în cazul amplasării instituțiilor menționate în hotarele secției de votare la care alegătorul este arondat.

Persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile penitenciare, într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, pot vota fiind incluse în listele electorale suplimentare sau, după caz, în listele pentru votarea la locul aflării.

Persoanele care își satisfac serviciul militar pot vota la alegerile parlamentare anticipate pot vota la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară, fiind incluși în listele electorale suplimentare.

Înscrierea în lista suplimentară a categoriilor de alegători menționați mai sus se efectuează cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării

În ziua alegerilor, până la ora 15.00, pot vota la locul aflării fără obligația de a prezenta certificatul medical doar alegătorii care manifestă simptome ale infecției COVID-19, aceștia fiind înscriși în listele pentru votarea la locul aflării. Acest fapt va fi consemnat de către membrul biroului electoral la rubrica „Notă” din lista electorală.