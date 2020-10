Relansarea economiei este cea mai mare prioritatea a Republicii Moldova. Secretarul general al Platformei DA, Ion Terguță, reprezentant al lui Andrei Năstase, candidat la alegerile prezidențiale, este de părere că sarcina de creștere a nivelului de venituri ale populației este direct proporțională cu repornirea economiei. „Dacă nu reușim acest lucru, vom trăi doar din donații externe. Nu poate nici Europa, nici SUA sau oricine, să ne dea bani la nesfârșit pentru ca să avem o creștere permanentă de salarii și pensii. Va trebui să înțelegem că trebuie să devenim autosuficienți și acest lucru trebuie să-l facem printr-un program serios de guvernare”, similar cu cel pe care îl propune candidatul Andrei Năstase, a spus Ion Terguță.



La dezbaterile electorale: „Noi și președintele: cine pe cine alege, cine pe cine reprezintă?”, organizate joi, 22 octombrie, de Agenția de presă IPN, Ion Terguță a menționat că anume din acest considerent Platforma DA nu merge doar „cu un președinte declarativ care să stea bine-merci în limita prerogativelor sale constituționale”, dar și cu „proiect serios de țară”, care să permită dezvoltarea Republicii Moldova.



În opinia secretarului general al Platformei DA, integrarea europeană a țării este „o necesitate civilizațională”, care nu are dimensiune strict economică, culturală sau politică. „Este o opțiune civilizațională pe care ar trebui să o facă Republica Moldova și locuitorii acestui teritoriu. Noi nu avem o altă opțiune. Imaginați-vă că nu există tehnologii care pot să vină din Est sau din altă parte, pentru că noi am rămas în urma țărilor civilizate cu zeci de ani. Pentru a face acest salt tehnologic, cultural, științific avem nevoie de acest aflux de inteligentă și de capital venit din UE și din Occident. Opțiunea noastră este strict bazată pe modernizarea țării și integrarea ei în sistemele economice și de securitate occidentală”, a spus Ion Terguță.



Reprezentantul lui Andrei Năstase mai crede că Republica Moldova nu are o resursă mai valoroasă decât resursa umană, care, în opinia sa, este și singura importantă, iar educația este prioritară pentru viitorul țării. „Noi am pierdut 30 de ani din cauza unor politicieni care și-au bătut joc de sistemul de educație. Noi avem copii care așteptă BAC-ul ca să plece din Republica Moldova. Cei de nota 10 sunt în Occident, cei cu 9 sunt în România, iar în țară avem copiii care nu pot pleca nicăieri. Dacă e să facem o statistică, vedem care este valoarea studenților admiși în instituțiile pedagogice din Republica Moldova. În calitate de jurnalist, am încercat să fac o investigație și lucrurile s-au arătat dezastruoase. Acești oameni care, cu foarte mare greu obțin nota 5-6 la BAC, devin profesori și după merg în școli, pentru că salariile profesorilor sunt proaste, această profesie nu este deloc una populară în rândul moldovenilor și noi degradăm continuu”, a menționat Ion Terguță.



„Andrei Năstase a depus azi o cerere penală împotriva ne-președintelui Igor Dodon pentru trădare de țară. Este singurul care avut această putere să meargă împotriva acestui om, a acestui sistem și împotriva altuia, dinaintea lui. Dacă am reușit odată, vom reuși și a doua oara. Știm ce trebuie să facem cu această țară, Andrei Năstase are în spate o echipă care îl va ajuta în orice moment. Toate aceste promisiuni pe care le facem, nu sunt populiste, sunt bine calculate și perfect realizabile. Va invit să votați Andrei Năstase fără niciun fel de reținere. Vă rog să fiți raționali când alegeți viitorul președinte, alegeți un om care știe să stea în picioare împotriva tuturor furtunilor venite din Est sau Vest”, a fost mesajul lui Ion Terguță către alegători.



