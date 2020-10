A dat mâna cu alegătorii și a folosit copii în campanie electorală. Este vorba despre candidatul independent la funcția de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care ieri s-a întâlnit cu alegătoii din satul Balantina, raionul Glodeni. Și de acestă dată, echipa NordNews cu greu a avut acces în sala Casei de Cultură, unde a avut loc întrunirea.

Una dintre participantele la întrunire spune că membrii Partidului Socialiștilor din teritoriu i-au forțat pe oameni să vină la întâlnirea cu Dodon.

Consilierul raional Glodeni din partea PSRM, Vitali Dichi, s-a arătat vădit deranjat de prezența echipei noastre de filmare. Acesta a bruscat și nu a permis accesul jurnaliștilor în sală.

În loc de măști de protecție, activiștii Partidului Socialiștilor au împărțit simpatizanților, inclusiv copiilor, chipiuri și veste cu inscripția: „Igor Dodon, președinte responsabil”. La întrunire au participat peste 100 de persoane și nu au fost respectate regulile anti-Covid.

„Noi am venit să vedem pentru ce votăm. Să vedem ce promite. Nu am venit din capul nostru.- Dar, cine va adus aici? – Noi am venit cu mașinele publice. – Mașini publice? – Ale noastre. Aceasta e o reclamă, am venit să vedem ce o să ne promită”.

„Are o înfățișare frumoasă, prezentabil, ne este dragă că el, e președintele nostru”.

„În ultimii opt luni el s-a apucat de muncă. – Nu vă gândiți că el se pregătea de campanie electorală? El a avut patru ani la dispoziție. – Era mai tânăr atunci, acum are experiență”.

„Să punem un cuvânt bun pentru președintele nostru. Când va fi alegeri, noi trebuie să-l ajutăm. O să vedem ce ne va spune și noi o să analizăm cuvintele lui. – Credeți că el este omul care poate salva Moldova de sărăcie? – Eu cred că da, dacă îi mai dăm o șansă”.

„- De ce ați venit aici? – Că am vrut. Mai ai o întrebare? Du-te de aici”.