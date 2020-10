Deputatul PAS, Mihai Popșoi, și vicepreședinta PAS, Olesea Stamate, au organizat o conferință de presă în care au vorbit despre așa-numitele sondaje prin telefon realizate de staff-ul lui Igor Dodon. Deputații fac un apel către persoanele contactate și îi îndeamnă să înregistreze această conversație. De asemenea, a fost sesizat organul de poliție, cât și organul electoral central.

„Dodon și Chicu au o singura preocupare – alegerile. Soarta cetățenilor, viața lor nu îi mai interesează. Ei încearcă să se agațe de putere. Această disperare se vede bine. Manipulările prin holdingul lui Dodon care tirajează minciuni sfruntate, trolii care au împânzit internetul, plătiți din culioc.



Dodon implementează unele tehnologii noi, prin telefonare și manipulare directă. El are mulți bani și nu are ce face cu ei. Mai bine i-ar dona celor care nu au bani de medicamente. Pentru familii care dau ultimii bani pentru teste de Covid. El arunca banii pe manipulare crasă. Îndemn cetățenii în cazul în care vor fi apelați de oamenii lui Dodon să înregistreze discuția și să distribuie publicul, să vadă toți oamenii de bună credință cat de mârșava este aceasta campanie a lui Dodon. Iar dacă nu reușesc să înregistreze să îi spună tot ce cred despre Dodon”, a precizat Mihai Popșoi.



În context, Olesea Stamate a anunțat că în ultimele zile a primit mai multe semnale de la cetățeni precum că sunt telefonați de către reprezentanții de la o așa-numită Asociație sau companie de sondare a opiniei publice, prin care cetățenii sunt întrebați dacă vor vota la alegerile din 1 noiembrie, cu cine votează și la sfârșit sunt informați precum că candidatul cu cele mai mari șanse este Igor Dodon.



„Este clar că acest exercițiu încalcă norma legală. În primul rând, este vorba de utilizarea resurselor administrative, ori vorbim de utilizarea ilicită a datelor unei companii cu capital majoritar de stat, Moldtelecom. Doi, este efectuarea unor cheltuieli nedeclarate pentru acțiuni de agitație electorală, camuflate sub forma unor sondaje. Articolul 70 din Codul electoral menționează că în perioada electorală orice fel de sondaje cu privire la preferințele politice ale alegătorilor sunt efectuate doar cu condiția înștiințării prealabile a Comisie Electorale Centrale, ceea ce nu este cazul de față. Totodată, utilizarea bazei de date a Moldtelecom reprezintă clar acțiuni de utilizare a resurselor administrative, fapt care este interzis”, a punctat vicepreședinta PAS.



Olesea Stamate a mai adăugat că a sesizat organul de poliție, cât și organul electoral central, solicitând: să identifice persoanele care efectuează aceste apeluri telefonice, să stabilească sursa de finanțare a activității acestor persoane, să verifice reflectarea cheltuielilor pentru aceste acțiuni de agitație electorală și respectiv, tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.