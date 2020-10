Deputatul grupului parlamentar „Pro Moldova”, Grigore Repeșciuc, se alătură colegilor săi, Corneliu Padnevici și Gheorghe Brașovschi, și își declară susținerea pentru candidatul Partidului „ȘOR”, Violeta Ivanov, în cadrul scrutinului prezidențial.

„Consider că PRO MOLDOVA a avut cel mai bun canditat la prezidențiale. Andrian Candu a fost eliminat din cursa electorală fraudulos şi abuziv, cu încălcarea tuturor normelor şi drepturilor. Totuşi, nu ne-am oprit şi adevărul urmează să triumfe după verdictul instituţiilor internaţionale, însă până atunci este nevoie de luat o decizie pentru scrutinul din noiembrie. O cunosc de mulţi ani pe doamna Violeta Ivanov. Am fost colegi şi rămânem a fi în cadrul Legislativului. Este un politician bine pregătit şi cumpătat. Are un mesaj bine calculat şi gândit. A deţinut mai multe funcţii publice, în care s-a afirmat ca un bun profesionist şi specialist competent. Este omul care se potriveşte la funcţia de şef de stat, pentru că înţelege şi ştie ce are de făcut. Şi ceea ce este şi mai important – vrea să facă. Există toată certitudinea că va fi preşedintele potrivit pentru această ţară. Pentru că Moldova are nevoie de schimbare”, a scris el pe pagina sa de Facebook.