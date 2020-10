Unul din elementele cruciale ale funcționării statelor este desfășurare procesului electoral. Dacă acesta are loc cu restanțe și iregularități, atunci cel mai mult are de suferit imaginea țării pentru partenerii internaționali, investitori și înșiși cetățeni. Este important ca alegerile prezidențiale să fie desfășurate cu respectarea tuturor convențiilor și standardelor, în plină transparență, astfel încât să fie ales președinte un candidat care are o legitimitate care nu este pusă sub semnul întrebării de absolut nimeni. Declarațiile aparțin ambasadorului Poloniei în Republica Moldova, Bartłomiej Zdaniuk, făcute la dezbaterile publice: „Alegerile prezidențiale în diasporă și geopolitica”, organizate de Agenția de presă IPN.

Ambasadorul spune că a fost martorul unor cazuri când rezultatul anunțat după alegeri a fost diferit față de ce s-a așteptat și acest lucru a creat unele reacții, cum ar fi și evenimentele din 2009 din Republica Moldova. Bartłomiej Zdaniuk susține că Moldova este o țară apropiată geografic, intelectual, spiritual, lingvistic de UE și nu vede de ce ar trebui să fie „un șanț imens dintre cele două”. „Pentru a construi poduri, trebuie pornit din ambele părți și de acceptat niște reguli, dar și de luat în considerare și opinia oamenilor”, a adăugat el. În opinia diplomatului, momentul alegerilor poate fi comparat cu o reînnoire. În opinia sa, democrația trebuie întreținută, îngrijită și sistemul de guvernare trebuie să țină pasul cu dezvoltarea. De aceea odată la câțiva ani au loc alegerile, unde trebuie să aibă loc discuții între oameni despre țară, dezvoltarea țării, nu neapărat din punct de vedere geopolitic și e foarte bine ca acest eveniment să fie desfășurat cu demnitate.



Ambasadorul consideră că specificul polonezilor, care abia acum 31 de ani au obținut o independență adevărată, este foarte aproape de cel al moldovenilor. Unele lucruri în Polonia s-a reușit a face, în alte state, precum e și Moldova, nu a reușit să se facă în aceeași măsură, dar una mai mică. „De ce a fost așa? Aceste întrebări trebuie puse și de mers înainte”. Diplomatul consideră că momentul alegerilor nu trebuie deformat pentru că va fi complicat ca țara să meargă înainte și să devină una bogată.



În altă ordine de idei, Bartłomiej Zdaniuk, a remarcat că mesajul transmis de Polonia în contextul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, alături de alte 18 state, nu este un mesaj geopolitic, ci unul care se referă la condițiile în care se vor desfășura alegerile în Republica Moldova. „Am înaintat foarte mult în dialogul cu Moldova, există un Acord de Asociere, există un dialog care a căpătat o dimensiune importantă și e foarte important de nu neglijat acest lucru, de respectat ce și-au asumat ambele părți”.



Potrivit diplomatului, este foarte important ca Republica Moldova să fie una atractivă și respectată într-o măsură și mai mare. „Putem să facem tot felul de declarații, putem să facem multe vizite, summit-uri diplomatice, putem să semnăm absolut tot, dar este și un alt barometru care cred că este mult mai pertinen: business, capital, investiții, oameni de afaceri sau oameni, pur și simplu. Întrebare: de ce oamenii pleacă din țară? De ce nu vor să vină și de ce nu poate veni capitalul străin? Și atunci poate ajungem la chestiunea principală că sunt unele neajunsuri, obstacole, care fac ca această țară să nu fie pe deplin atractivă”, a mai spus Bartłomiej Zdaniuk.



