Președintele CDU - partidul cancelarului german Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunță susținere totală pentru Maia Sandu, candidatul PAS la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Într-un video postat pe Twitter, șefa CDU exprimă clar și fără echivoc sprijinul pentru Maia Sandu la alegerile prezidențiale.

The CDU supports @sandumaiamd in the upcoming presidential election in the Republic of #Moldova. pic.twitter.com/qW2cFwpnxf