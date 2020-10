Implementarea în practică a programului prezidențial „Moldova - 2024” va permite dezvoltarea într-un ritm avansat a infrastructurii, în special a celei rurale, susține candidata Partidului „ȘOR” la alegerile prezidențiale, Violeta Ivanov. Ea a menționat într-o postare pe Facebook că una din priorități este și iluminarea stradală a localităților, astfel ca peste patru ani să nu mai existe sate în care cel puțin principalele străzi să nu fie iluminate.

„Unul din obiectivele programului meu și al echipei Partidului „ȘOR”, „Moldova-2024” este să elimine diferența dintre sat și oraș. Toți cetățenii țării trebuie să se bucure de condiții decente de trai și infrastructură modernă. În anul 2024, în țara noastră nu vor mai exista localități, cât de mici, unde, cel puțin străzile principale să nu fie iluminate”, a scris Violeta Ivanov pe contul său de Facebook.

Ea menționează că echipa Partidului „ȘOR” are o bună experiență în privința iluminării localităților din întreaga țară.

„Iluminarea stradală a devenit practic o carte de vizită pentru toate localitățile administrate de membrii echipei Partidului „ȘOR”. Am început în 2015 la Orhei, după care ne-am extins și în alte orașe și sate. Iar în mai puțin de un an am reușit să transformăm Taraclia în cel mai luminos oraș din regiunea de sud, după ce am realizat programul nostru într-un timp record”, notează Violeta Ivanov.

Amintim că echipa Partidului „ȘOR” a iluminat deja aproximativ 30 de localități din Republica Moldova, inclusiv orașele Orhei și Taraclia, iar în prezent au loc lucrări în alte câteva zeci de sate și comune.