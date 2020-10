Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, a prezentat astăzi, 6 octombrie, obiectivele naționale în calitate de președinte. Potrivit liderului PAS, angajamentele prezentate astăzi se bazează pe nevoile reale ale oamenilor și vin să rezolve probleme concrete spuse de cetățeni la întâlnirile din ultimele luni. Oamenii au nevoie de un președinte care să unească societatea în jurul unor obiective naționale strategice ce vor îmbunătăți viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

În context, Maia Sandu a mai adăugat că pe oameni îi interesează să pornim economia țării, să deschidem locuri de muncă, să creștem pensiile, să devenim o țară civilizată și respectată de vecini, să avem sate moderne și familii unite. Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de conducători onești, curajoși, competenți, care țin la oameni, care vor și pot rezolva problemele cetățenilor: „Avem nevoie de un Președinte care să respecte cetățenii, care să cunoască problemele lor și care să nu se ascundă de popor după un gard de 2 metri sau după ofițerii de pază. Avem nevoie de un Președinte care este lângă oameni și printre oameni și care are curajul să rezolve cele mai serioase probleme cu care se confruntă țara. Avem nevoie de un Președinte care să poată să unească oamenii în jurul unor obiective naționale”.

Ulterior, Președintele PAS a prezentat pe scurt obiectivele naționale care ar face viața mai bună pentru toți cetățenii:

1. Dreptate, ordine și disciplină.

2. Locuri de muncă acasă și familii unite.

3. Pensie minimă de 2 000 de lei.

„În fiecare localitate, dar absolut în fiecare localitate, ne întâlnim cu oameni care ne vorbesc despre cât de mică este pensia lor, chiar dacă acești oameni au muncit și câte 40-50 de ani, au contribuit cu taxe la stat și acum e timpul ca statul să le întoarcă această contribuție. În ultimii ani, noi am insistat pe rezolvarea acestei probleme, am cerut valorizarea pensiilor și s-a făcut parțial. Am reușit să ajutăm niște oameni prin recalcularea pensiilor anul trecut, dar e puțin. Mă angajez să creștem pensia minimă la nivelul pragului sărăciei absolute – 2 000 de lei pe lună. Astăzi, avem sute de mii de pensionari care au pensii sub pragul sărăciei. Vom opri hoțiile și vom relansa economia, iar banii obținuți ne vor permite să creștem pensiile”.