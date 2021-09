Up Moldova, lider pe piața cardurilor de masa din Republica Moldova, a fost apreciat de către sistemul internaţional de plată Mastercard cu premiul pentru promovarea plaților fără numerar de către sistemul internațional de plata Mastercard.

Premiul a fost înmânat în cadrul evenimentului „Mastercard Day”, care se desfăşoară anual în Moldova, fiind invitaţi în calitate de speakeri experţi internaţionali în business şi banking, reprezentanţii băncilor comerciale din ţară şi partenerii de dezvoltare.

Este de menţionat faptul ca recent Up Moldova în parteneriat cu Mastercard a lansat în premieră pe piața tichetelor de masă, propria soluție de plăți mobile – portofelul digital, care permite achitarea cumpărăturilor contactless. Acum, deținătorii cardurilor Mastercard, eliberate de Up Moldova, își pot achita cumpărăturile direct de pe telefonul mobil. Astfel, pentru a transforma telefonul mobil într-un dispozitiv de plată este suficientă o simplă apropiere de terminal. La achitarea cu telefonul mobil nu se percep comisioane suplimentare. Securitatea și siguranța tranzacției este garantată de standardele internaționale Mastercard.



Dumitru Cozmolici, director Up Moldova: ”Astăzi, în Moldova sunt active peste 25 de mii de carduri de masă de la Up Moldova și Mastercard. Fiind în pas cu inovațiile, UP Moldova a elaborat soluția digitală, care este ușor de utilizat și utilă atât pentru clienți, cât și pentru parteneri. Prin aplicația Up Mobil Moldova am simplificat procesul de achitare a cumpărăturilor. Iar grație Mastercard, plățile, făcute prin intermediul portofelului electronic, sunt protejate la maxim.”

Cardurile de plată emise de grupul Up sunt utilizate de locuitorii mai multor țări europene, inclusiv, Grecia, Italia, Cehia, Polonia, Portugalia, Franța, Spania, România. Mai multe detalii despre cum puteți face plăți direct de pe telefonul mobil, găsiți AICI

De asemenea Compania Up Moldova detine in portofoliu si serviciul UpFit. UpFit iți permite accesul la peste 100 de săli și activități de sport din Republica Moldova, la prețul unui abonament lunar.Mai multe detalii gasesti AICI.

Despre Mastercard

Mastercard este o companie globală de tehnologii în domeniul plăților. Misiunea noastră este implementarea inovațiilor pentru tranzacții sigure, simple și convenabile, dezvoltând o economie digitală incluzivă, de care să beneficieze toată lumea și pretutindeni. Prin utilizarea de date și rețele sigure, produsele și soluțiile noastre ajută consumatorii, instituțiile financiare, guvernele și întreprinderile să își realizeze potențialul cel mai mare. Cu o prezență în peste 210 țări și teritorii, tindem spre o lume durabilă care să deschidă oportunități de neprețuit pentru toată lumea.



Despre Grupul Up

Up conectează indivizi, companii și teritorii dezvoltând platforme de gestiune, de tranzacții și de relaționare, ce contribuie la creșterea calității vieții și a performanței.

Up concepe soluții integrate ca răspuns la nevoile diferiților săi parteneri, clienți și beneficiari. Facilitează accesul la alimentație, cultură, timp liber, educație, ajutor la domiciliu, ajutoare sociale, gestiunea cheltuielilor profesionale și animarea dispozitivelor de motivare și fidelizare.

Cu o istorie de peste 50 de ani, puternic prin cei 3 400 de colaboratori și o prezență în 28 țări, Grupul Up însoțește în viața de zi cu zi 24,5 milioane de persoane din întraga lume. Up este un grup independent a cărui societate-mamă este o societate cooperativă și participativă.