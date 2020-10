Cardul de masă „Up Dejun” continuă să fie unul dintre cele mai inovative instrumente de motivare a angajaților utilizate de companiile din Republica Moldova. În perioada de pandemie, acestea sunt un beneficiu important pentru ca anagații să ducă un mod de viață sănătos în timp ce muncesc de la distanță.

Rețeaua partenerilor Up numără peste peste 600 de magazine și restaurante, de unde salariații pot face cumpărături sau o comandă cu livrare. Achitarea cu cardul Up se face simplu și ușor și durează doar câteva secunde. Astfel, se reduce și riscul de infecție deoarece se exclude interacțiunea cu alte persoane.

Cardul de masă reprezintă unul din cele mai apreciate beneficii de către angajații pentru că el oferă libertatea, confortul și siguranța cumpărăturilor.

Natalia Bunciuc, HR Business Partner, Purcari Wineries PLC: „Pentru că ne dezvotăm constant, numărul beneficiarilor crește, de la un an la altul. Aceștea apreciază faptul că datorită tichetelor de masă, le crește bugetul personal pentru consumul de alimente care le asigură o calitate mai bună a vieții și a sănătății. În pandemie, cardurile UP sunt un instrument esențial în asigurarea cu hrană, dar cu excluderea expunerii riscurilor de interacțiune în unitățile comerciale”.

Filiala Grupului Up din Republica Moldova are peste 35000 de carduri de masa emise. Una dintre companiile care care au ales să ofere acest beneficiu salariaților săi este Orange Moldova.

Elena Donici, expert în dezvoltare și învățare personală, Resurse Umane Orange Moldova: „Orange este un angajator care se poate mândri cu pachetul de beneficii pe care îl oferă angajaților săi, iar tichetele de masă sunt unele dintre cele mai apreciate de către angajați. În aceste momente dificile este foarte important să le arătăm grija noastră, iar Up este dintre modalitățile prin care noi putem să o facem”.

În pandemie este mult mai important să ținem cont de alimentanție. Un prânz sănătos este cheia către mai multă energie, o greutate optimă, dar şi o stare generală mai bună de sănătate.

Galina Tomaș, nutriționistă: Să ne alimentăm la timp este foarte important pentru a avea o sănătate optimă. Recomandarea mea este să respectăm cinci prize alimentare pe zi, ceea ce ar însemna trei mese de bază și două gustări, pentru a asigura tot aportul de nutrienți necesar organismului nostru. În condițiile în care suntem nevoiți să lucrăm de acasă vă recomand să gătim sănătos, iar atunci când nu reușim, o soluție este să comadăm mâncarea, dar la fel în combinații sănătoase.”

Beneficiile și avantajele tichetelor de masă pentru angajatori:

Creșterea motivației și a performanței echipei

Reducerea absenteismului la locul de muncă

Avantajele fiscale asociate produsului

Beneficiile tichetelor de masă pentru angajați:

Scutirea de la plata taxelor salariale

Putere de cumpărare mai mare

Asigurarea unui nivel de trai mai bun și creșterea calității alimentației

Despre Grupul Up

Grupul Up aparține salariaților săi. Are o cifră de afaceri de 587 milioane de euro și peste 28,6 milioane de beneficiari. Zi de zi este alături de milioane de persoane din întreaga lume prin zeci de mărci de produse și servicii. Grupul Up susține economia durabilă și valorile sociale precum dreptatea, drepturile civile și democrația.

Up creează soluţii integrate ca răspuns la necesităţile diverselor pieţe. Compania facilitează accesul la alimentaţie, cultură, odihnă, asistenţă la domiciliu, asistenţă socială, gestionarea cheltuielilor profesionale şi animarea sistemelor de stimulente şi fidelitate.

Mai multe detalii puteți găsi accesa pe www.upmoldova.md.