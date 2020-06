HiSky a devenit partenerul unuia dintre cei mai mari investitori din aviația mondială. Este vorba despre Air Lease Corporation - o companie lider pe piața leasing-urilor avia cu un portofoliu investițional de peste 22 miliarde USD. Contractul presupune achiziția în regim dry lease a unui avion Airbus A320 asamblat în anul 2010. Aeronava (cu număr de înregistrare MSN 4493), va fi cea mai nouă unitate de transport aerian utilizată de către operatorii din R.Moldova.

Avionul MSN 4493 se află la etapa de pregătire preliminară pentru livrare. El urmează să fie vopsit în culorile HiSky, iar la Chișinău va ajunge în luna iulie.

La rândul lor, reprezentanții Air Lease Corporation își exprimă bucuria pentru o primă colaborare în R.Moldova.

„ALC are plăcerea de a anunța semnarea contractului de închiriere a aeronavei A320 de către HiSky Moldova. Cunoaștem de mulți ani echipa executivă care se află, acum, la HiSky și suntem onorați să participăm la lansarea acestei companiei aeriene, oferindu-le prima lor aeronavă”, afirmă David Beker, Vice President and Head of Aircraft Sales & Trading at Air Lease Corporation.