Compania MEDIA SECURITY a realizat cu succes implementarea proiectului de monitorizare prin GPS a transportului public din Capitală

- dirijarea centralizata a transportului din parc, -formarea rapida a statiilor, optimizarea rapida a graficelor de lucru si a traseelor, distribuirea rapida a transportului pe rute, -controlul indeplinirii rutelor dupa orar , eficientizarea cheltuielilor de logistica, raportare detaliata etc. -eficientizarea lucrului dispecerilor informarea rapida a cetatenilor despre schimbari effectuate in circulatia transportului, usureaza planificarea calatoriilor si logistica lucrului zilnic.

Urbanizarea rapidă a orașelor prezintă provocări de infrastructură pentru guvern și municipalități. Pe măsură ce orașele cresc și își extind serviciile, administrarea și guvernarea devin din ce în ce mai complexe. Astfel, este necesară transformarea orașelor pentru a aborda provocările sociale, economice, de inginerie și de mediu, fapt confirmat prin colaborarea cu Partenerul Austriac Friedrich Steinbach GmbH in acest proiect. In urma implementarii proectului de catre MEDIA SECURITY sau atins urmatoarele beneficii:

Societatea civila are acces in baza platformei ON LINE https://www.eway.md/ru/cities/chisinau

la informatia despre transportul public in timp real, informarea rapida a cetatenilor despre schimbarea orarelor de circulatie si a traseelor , informatia despre anumite statii si orarul de circulatie a tuturor rutelor prin locatia respectiva, timpul ramas pina la sosirea transportului la statie, traseele de circulatie ce trec prin statie, variantele posibile de deplasare din punctul a in punctul b , costul si alte informatii utile pentru pasageri.

Serviciile oferite de compania Media Security SRL si Friedrich Steinbach GmbH, cuprind solutii in domeniul transportului inteligent ,securitate pentru un oras smart.

