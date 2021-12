Biroul politici de Reintegrare (BPR) vine cu unele clarificări, urmare a anunțului Tiraspolului privind intenția limitării până în data de 30 iunie 2022 a termenului de acțiune al Deciziei protocolare „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea „Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca” din 25 noiembrie 2017.

Biroul politici de Reintegrare menționează că motivul invocat de Tiraspol rezidă din pretinsa neexecutare de către Chișinău a prevederilor pct.5 din Decizia protocolară menționată supra, care e compus din 2 elemente interdependente, și anume: a) restabilirea „Mecanismului din anul 2006” și asigurarea accesului la terenurile agricole, iar în cazul rezolvării acestei probleme: b) informarea organelor competente ale Republicii Moldova despre anularea tuturor restricțiilor anterior impuse de către responsabilii din regiune pentru a fi examinată posibilitatea revizuirii în modul stabilit de lege a măsurilor procesuale dispuse în privința persoanelor culpabile.

În legătură cu aceasta Biroul reamintește că mecanismul de acces la terenuri a fost realizat parțial și cu intermitențe de către Tiraspol, și anume: nu a fost soluționată problema legată de terenurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari, în perioada 16 martie 2020-30 aprilie 2021 accesul la terenuri a fost condiționat de liste preventiv coordonate și nominal aprobate de așa-numite centre de criză locale, verificări amănunțite ale actelor și ale autovehiculelor cu destinație agricolă la trecerile prin posturi neautorizate de control cu solicitări de plăți nemotivate (de ex. pentru treceri zilnice repetate prin același perimetru, pentru utilizarea drumurilor regionale de către autocamioane cu masa totală mai mare de 18 tone etc.), obligarea fermierilor de a se conforma la noi reguli impuse de către administrația din or. Dubăsari ș.a.

Evoluțiile marcate pe dosarul fermierilor și atitudinea factorilor de la Tiraspol față de aceștia au fost mereu în vizorul autorităților naționale abilitate care au acționat în limitele prescrise de cadrul normativ în vigoare și de circumstanțele constatate, nefiind fixate situații de întreprindere a măsurilor în afara literei legii și din considerente politice.

Astfel, Biroul accentuează că argumentul invocat de Tiraspol este neîntemeiat și cu conotație pur politică, mai ales că Decizia protocolară menționată supra nu are stabilit un termen-limită de aplicabilitate, prin aceasta derogându-se de la angajamentul implementării durabile a înțelegerilor convenite, se vor încălca în mod repetat drepturile inalienabile ale fermierilor (la proprietate, la libera circulație ș.a.) și principiile agreate în formatul de negocieri „5+2” (abținerea de la condiționalități preventive, îndeplinirea cu bună-credință a angajamentelor agreate etc)

Totodată, Biroul reamintește că anterior (pănă la 01 august 2018, data reluării accesului la terenuri pentru fermierii documentați conform „Mecanismului din anul 2006”), în rezultatul pierderilor suportate de către proprietarii/ posesorii de loturi de pământ din raionul Dubăsari urmare a blocajelor create intenționat de către Tiraspol la prelucrarea acestora, Guvernul Republicii Moldova a achitat compensații parțiale și plăți de suport în valoare de aproape 52 mln. de lei.

Nu în ultimul rând, Biroul invită Tiraspolul să revină la masa dialogului constructiv și consecutiv, axat pe implementarea durabilă a angajamentelor asumate, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și să se excludă tacticile cu caracter unilateral și de impunere a condiționărilor inadmisibile.

