41 de proiecte de dezvoltare durabilă și cu impact social-economic și umanitar major, în valoare de 15 milioane de lei, au fost finanțate datorită alocațiilor aprobate de Guvern prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021.

Proiectele respective au fost selectate din totalul a 143 de dosare depuse la etapa concursului privind colectarea propunerilor (18 ianuarie-19 februarie 2021), evaluate și aprobate de Comisia de selectare a proiectelor, a cărei componență a fost stabilită prin Dispoziția Guvernului nr.24-d din 26.03.2021, cele 41 de proiecte câștigătoare a competiției au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.68 din 26.05.2021.

La finele anului calendaristic, 24 de beneficiari au raportat despre finalizarea implementării integrale a proiectelor, 16 beneficiari au realizat jumătate sau mai mult din acțiunile planificate, iar un proiect nu a fost inițiat din motivul că autoritatea beneficiară a fost în faza de reorganizare instituțională.

Făcând o restrospectivă asupra proiectelor putem menționa că 14 dintre ele au fost preconizate pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, în valoare de 5,36 milioane de lei, alte 14 proiecte pentru reparația sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare, în valoare de 5,21 milioane de lei, iar restul 4,43 milioane lei, pentru 13 proiecte de amenajare a zonelor de agrement și altor spații publice, ș.a.

Conform practicilor precedente, reieșind din condițiile specifice și dificultățile cu care se confruntă cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, din bugetul Programului pentru anul curent au fost alocate a câte 100 mii lei pentru fiecare instituție, cu titlu de ajutor material unic. Totodată, două dintre aceste instituții de învățământ au beneficiat de ajutor suplimentar, și anume: Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Bender a primit 400 mii de lei pentru reparația sălii de sport în blocul de studii al școlii de tip internat pentru copii orfani și cei rămași fără îngrijirea părinților din or. Bender, iar Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Dubăsari s-au alocat 400 mii de lei pentru schimbarea sistemului de încălzire a blocului II de studii.

Reieșind din necesitatea acordării unor servicii publice de calitate, precum și contextul pandemic, au fost finanțate 4 proiecte de acordare de asistență pentru instituțiile medico-sanitate, în valoare de 1,59 milioane de lei, precum ar fi și proiectul de izolare termică a clădirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Rezina, în valoare de 1 milion de lei.

Un alt proiect de importanță majoră preconizat pentru populația din Zona de Securitate, în valoare de 1,6 milioane lei, a fost cel referitor la achiziționarea și instalarea echipamentelor tehnice în vederea asigurării accesului la spațiul audiovizual național a populației din localitățile aflate în „zonele de umbră” de pe ambele maluri ale râului Nistru, care din cauza reliefului nu poate recepționa semnalul multiplexului A de televiziune digitală terestră cu acoperire națională, însă din considerente obiective, implementarea acestui proiect nu a fost posibil de realizat în anul curent și se va reveni în perioada următoare la acest proiect.

Reamintim că Programul activităților de reintegrare a țării are un buget anual de 15 milioane de lei, fiind eligibile în cadrul acestuia proiectele ce urmează a fi implementate în localitățile din Zona de Securitate și care reflectă activități specifice, cum ar fi dezvoltarea comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituțiilor sociale-cheie, soluționare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esențiale, precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării.

În total, în perioada anilor 2011–2021, au fost finanțate 476 de proiecte în valoare de peste 141 milioane de lei, dintre care peste 9 milioane de lei au fost alocate celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană și din perimetrul Zonei de Securitate.