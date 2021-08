Programul „încărcat” nu i-ar fi permis șefului adjunct al Administrației prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak, să meargă și la Tiraspol pe 11 august curent, în ziua în care a vizitat inopinat R. Moldova.

Cel puțin, așa declară așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a reușit între timp să ajungă la o întâlnire cu Dmitri Kozak la Moscova, transmite ziarulnational.md.

„Mulți oameni au întrebat de ce Dmitri Nikolaevici nu a venit la Tiraspol. Lăsați-mă să explic: Dmitri Nikolaevici a avut un program încărcat. Când am fost la Moscova, am discutat cu el toate problemele. Tocmai am avut o întâlnire cu Dmitri Nikolaevici și asemenea întâlnire trebuia să aibă loc și cu președintele R. Moldova. Adică, deocamdată trebuia să organizeze întrevederile separat”, a explicat astăzi Kraslnoselski, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Tiraspol.

Liderul separatist din stânga Nistrului a apreciat faptul că Dmitri Kozak s-a întâlnit cu Maia Sandu, pentru că astfel de evenimente ar însemna dorința de a ajunge la un acord între R. Moldova și Federația Rusă.

„Acest lucru este plăcut, deoarece oferă un imbold și perspective bune relațiilor noastre cu R. Moldova. Mai mult, Dmitri Nikolaevici a spus că Transnistria și R. Moldova ar trebui să ajungă la un acord, iar noi susținem acest lucru. Aceasta este o poziție bună a unui politician foarte competent”, a spus Krasnoselski.