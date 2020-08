Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, dar și liderul neoficial al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova are în spate o istorie cu ramificații foarte diverse. De la poziții politice pro-Rusia la cele pro-Europene și de la statalitate, suveranitate, la cele pro federalizare a țării. Mai nou, Igor Dodon a avut o întrevedere cu așa-numitul lider de la Tiraspol Vadim Krasnoselski. Dodon și-a adaptat discursul atât pentru presa noastră de la Chișinău, cât și în fața celor de din Transnistria, potrivit unei analize realizate de Disinfo.md

Astfel, în fața presei din regiune, Dodon l-a numit pe Vadim Krasnoselski „președinte al Transnistriei”, iar pe pagina sa de Facebook, dar și pentru mass media de la Chișinău, a spus că „a avut o întrevedere cu liderul Transnistriei”.

Potrivit informațiilor, cei doi au discutat mai multe subiecte de actualitate care necesită a fi rezolvate în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Cert este faptul că discuțiile dintre cei doi au fost politice, fără un rezultat direct. Astfel, indiferent de ce ar discuta, deciziile se aprobă pe platformele de lucru privind problema transnistreană.

Un alt subiect asupra căruia președintele Igor Dodon s-a expus diferit în fața jurnaliștilor ține de cele 37 de posturi instalate ilegal. Astfel, dacă în fața presei de la Chișinău Dodon a susținut în nenumărate rânduri că acestea sunt ilegale, după întrevederea cu Krasnoselski acestea au devenit „posturi temporare „de carantină” din Zona de Securitate”.

„Am discutat despre anularea posturilor temporare „de carantină” din Zona de Securitate, unele acțiuni pentru asigurarea liberei circulații, precum și pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. O atenție deosebită a fost acordată subiectului privind pregătirile către procesul educațional din 1 septembrie, circulația elevilor și a profesorilor, precum și alte aspecte de acest gen. Am ajuns la unele înțelegeri concrete privind promovarea tematicii telecomunicațiilor, cauzelor penale și problemelor bancare. Am susținut inițiativa partenerilor internaționali cu privire la deschiderea cât mai rapidă a unei linii de troleibuz Bender–Varnița, acesta fiind un nou proiect pentru susținerea liberei circulații și a consolidării încrederii”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Transnistrenii, instrument de vot în mâinile socialiștilor

În cadrul ultimilor scrutine electorale s-a atestat tot mai mult un fenomen prin care transnitrenii sunt transportați în mod organizat la secțiile de votate din dreapta Nistrului pentru a alege un candidat sau altul.

Conform analizelor, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la urne s-a prezentat un număr dublu de cetățeni față de alegerile prezidențiale din 2016. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, peste 37 de mii de alegători au votat în cirumscripțiie nr. 47 și 48, dedicate regiunii transnistrene. Aceleași date furnizate de CEC arată că pe 13 noiembrie 2016, atunci când a avut loc turul doi al scrutinului prezidențial, la vot s-au prezentat aproximativ 15 mii de transnistreni.

Tot în 2016, pentru prima dată, au fost înregistrate cazuri reale de transportare organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană în secțiile de votare din dreapta Nistrului. Ulterior, transportarea organizată a locuitorilor din stânga Nistrului către secțiile de votare aflate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale moldovenești s-a repetat și la scrutinul din 24 februarie 2019, dar în proporții mai mari, așa cum menționam mai sus.

Vicepreședintele așa-zisului legislativ de la Tiraspol, Galina Antiufeeva, a declarat pentru agenția Tass că:

„Transnistria îşi are parlamentul său”. „Nu participăm oficial la alegerile din Republica Moldova vecină, nu am deschis secții de votare pe teritoriul nostru, dar avem cetățeni care au pașapoarte moldovenești și au dreptul de a alege parlamentul unei țări vecie. Am dat dovadă de respect faţă de solicitarea conducerii moldoveneşti de a nu-i împiedica să participe la votare. În ceea ce privește acuzațiile de fraudă din partea unor partide moldovenești, autoritățile transnistrene nu au nici o atribuţie la această situaţie”.