Florin Motroc (52 de ani), primul jucător român din istoria clubului transnistrean Șheriff Tiraspol, a povestit în direct la GSP Live mai multe episoade șocante cu patronul Victor Gușan, un fost ofițer KGB îmbogățit în anii ’90 din afaceri controversate.

În 1998, Florin Motroc avea 31 de ani și jucase la Sportul, FC Argeș, Selena Bacău, Rapid, Ceahlăul și Farul. Aproape de finalul carierei, fiul lui Ion Motroc a semnat cu Sheriff Tiraspol, o echipă apărută în fotbalul moldovenesc în urmă cu doar un an, în 1997.

Situată în autointitulata Republică Transnistreană (care milita pentru deprinderea de Republica Moldova), Sheriff era patronată, la fel ca și astăzi, de un controversat om de afaceri, Victor Gușan. Ofițer al serviciilor secrete transnistrene, Gușan e de fapt un fost ofițer KGB, potrivit unor rapoarte publicate de Radio Europa Liberă.

La scurt timp după înființarea echipei, Gușan a început să se orienteze spre jucători din România. Primul fotbalist adus la Tiraspol a fost Motroc. În direct la GSP Live, fostul jucător al Rapidului și-a amintit de modul șocant în care s-au purtat negocierile:

“Am fost primul fotbalist care a semnat la Sheriff. L-am convins după o lună și pe Marian Aliuță să semneze, el nu voia să vină singur. Știu că m-a sunat Giovani Becali, care ne reprezenta atunci, și mi-a zis: «Bă, fă ceva cu ăsta!». Lui Aliuță îi era frică. Avea 20 de ani.

M-am dus întâi eu să văd care e treaba. Ne așteptau, patronul avea numai mașini negre, echipamentul era negru. Gușan era un tip foarte riguros, foarte strict și ce vorbea aia era. Pentru el era mai imporant cuvântul decât orice alt document. Dar eu, din păcate, am greșit după primul sezon și am pus niște condiții. I-am spus să-mi aducă familia sau nu mai vin. Mi-a zis: «Nu-ți convine?! Du-te, nu mai veni!» Îmi dăduse banii pe un an înainte. Când am ajuns la Tiraspol, nici nu bătusem palma și îmi pusese toți banii pe masă. Și ai mei, și ai lui Aliuță. Și un pistol lângă ei. Nu știu dacă era de jucărie sau era adevărat”.

Grenadă în vestiar!

Motroc a povestit apoi un moment incredibil petrecut la pauza unei partide de campionat disputate la Tiraspol: “Țin minte că era pauză, ne conduceau unii la Tiraspol și (n.r. - Gușan ) a intrat în vestiar și a aruncat o grenadă. A aruncat-o pe jos și a ieșit. Aliuță e martor. Noi am înlemnit, cred că de atunci am albit așa. După două-trei minute s-a întors și a zis: «Dacă nu bateți, după meci grenada va fi adevărată!»”.

După despărțirea de Șheriff, în 1999, Motroc (foto) nu a mai putut semna imediat cu altă echipă profesionistă întrucât avea un contract pe trei sezoane cu echipa din Transnistria, iar Gușan a refuzat să-i elibereze cartea verde. Actualul antrenor a fost nevoit să coboare la nivel de amatori, jucând la ICSIM și Romprim.

În cei 23 de ani de istorie, Sheriff a dominat categoric fotbalul moldovenesc, câștigând 18 titluri de campioană și 10 Cupe. Printre românii care au semnat cu Sheriff se numără antrenorii Mihai Stoichiță și Gabi Balint și jucătorii Răzvan Cociș, George Florescu sau Andrei Mureșan.