Viceprim-ministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch.

În cadrul întrevederii au fost discutate cele mai recente evoluții în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și, nu în ultimul rând, spectrul de probleme stringente cu care se confruntă locuitorii celor două maluri ale Nistrului, precum și s-a efectuat un schimb de opinii urmare a recentei vizite întreprinse în Republica Moldova de către Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE, Thomas Mayr-Harting.



Viceprim-ministra Lesnic și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Zona de Securitate, urmare a instalării și menținerii posturilor ilegale de către reprezentanții Tiraspolului, reiterând poziția constantă a Chișinăului în ceea ce privește necesitatea evacuării necondiționate și imediate a acestora și asigurarea necondiționată a respectării drepturilor omului pe întreg teritoriul țării, inclusiv a dreptului la libera circulație. Situația localităților din raionul Dubăsari are o sensibilitate aparte și a fost abordată în mod special.



De asemenea, au fost discutate problemele ce țin de companiile de pe malul drept al Nistrului, care au angajați, locuitori din regiunea transnistreană, și care nu se pot deplasa la serviciu urmare a restricțiilor menținute de către structurile transnistrene, precum și unele aspecte referitoare la funcționalitatea punctelor de înregistrare a autoturismelor din or. Tiraspol și or. Râbnița, și alte elemente relevante.



Potrivit Vicepremierului Lesnic, evitarea oricăror acțiuni unilaterale este singura opțiune durabilă și viabilă, care răspunde aspirațiilor tuturor părților implicate în procesul de negocieri.



În context, s-a reiterat solicitarea privind concursul Misiunii OSCE în vederea monitorizării, fixării, investigării și raportării neîntârziate a incidentelor care se produc în Zona de Securitate.



Cei doi oficiali au convenit să continue interacțiunea pentru a examina evoluția situației din Zona de Securitate, dar și pentru a contribui plenar la menținerea unei atmosfere de normalitate și care să asigure circulația nestingherită între ambele maluri ale r. Nistru.