Alexandru Rjavitin a evadat din structurile paramilitare din regiunea transnistreană în anul 2015, iar acum, după ce a fost ținut în detenție timp de o lună la Tiraspol, a revenit în aceleași structuri ilegale din stânga Nistrului. Presa de acolo prezintă cazul lui Rjavitin drept o mostră a dreptății făcute unui tânăr ce a săvârșit o infracțiune - dezertarea. Acum, Rjavitin, care anterior declara că a fost victima unor comportamente nestatutare în cadrul acestor structuri, spune că armata transnistreană s-a schimbat mult.

„În toate unitățile militare s-au făcut reforme mari, iar pațanii (băieții) spun că dedovșcina (relații nestaturare bazate pe putere și supunere) a fost aproape dezrădăcinată”, a spus Rjavitin pentru presa din stânga Nistrului.

Pavel Cazacu, avocat Promo-LEX și avocatului lui Alexandru Rjavitin, a declarat că în cazul fostului „dezertor” care a revenit în forțele paramilitare neconstituționale sunt foarte multe necunoscute.

„Undeva e firesc ceea ce apare în mass-media din regiune. Cel puțin acest în video, pentru noi ca avocați care îl reprezintă pe Rjavitin, se ridică întrebări suplimentare, decât au fost înainte. De ce acest video nu a apărut imediat după ce a fost reținut, de ce nimeni nu a avut acces la băiat?”

Cazacu a lămurit că mama lui Rjavitin l-a văzut prima dată după o lună de detenție, iar cât a fost ținut în locurile de detenție el nu a fost vizitat și nu a avut o discuție confidențială cu rudele, nu a avut acces la un avocat independent.

„Sunt foarte multe întrebări. Acest video vine ca o cireașă de pe tort, pentru dacă ați observat, în ultimele două săptămâni, foarte multe știri vin ca să aducă laude sistemului militar, sau nu știu cum să-l numesc, din regiune. Pretinsa armată este lăudată: cât de bine oamenii se simt acolo, condiții foarte bune acolo, și cumva asta, din perspectiva lor este de înțeles”, a declarat avocatul.

Avocatul a spus că pentru Promo-LEX această știre nu schimbă nimic, în primul rând că avocații nu au avut ocazia să discute cu Rjavitin în condiții de confidențialitate, ca să afle adevărul.

„Situația rămâne cumva incertă. Răspunsuri de la structurile de acolo nu am primit. Nici eu, în calitate de avocat nu am primit niciun răspuns, chiar dacă am expediat, la începutul lui ianuarie demersuri. Nici mama lui nu a primit răspuns cu privire la situația lui cvasi-juridică”.

Cazacu spune că video-ul demonstrează încă o dată problemele din armată, pentru că ei recunosc că anterior erau foarte mari probleme - relații nestatutare, „dedovșcina”.

„Sunt foarte multe întrebări la care nu avem răspuns, iar ținând cont că suntem avocați și apărători ai drepturilor omului, trebuie să lucrăm doar cu dovezi, hârtii”, spune Cazacu.

Cazul lui Rjavitin aduce aminte cu cele din anii 2010 și 2011, când deținuții Ernest Vardanean și Ilie Cazac la fel și-au recunoscut vina.