Vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a vorbit în termeni duri despre reprezentantul Tiraspolului în negocierile în format 5+2, Vitali Ignatiev, calificând atitudinea acestuia drept una arogantă și cinică. Ultima întrevedere a celor doi a avut loc pe 16 decembrie la sediul OSCE de la Chișinău, scopul întrevederii fiind definitivarea textului protocolului de la Bratislava. Întrevederea a eșuat, părțile neajungând la un numitor comun pe textul protocolului.

„Am promis să vă spun cum a fost ieri la întâlnirea cu negociatorul din partea Tiraspolului, dar din păcate, nu am un interlocutor responsabil la această oră. Am pretins că nu observ aroganța și cinismul numai pentru că am jurat, spre deosebire de partenerul meu de dialog, pe Constituție să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și integritatea Moldovei. Înțeleg că un vicepremier are o altă responsabilitate decât un reprezentant în negocieri și voi trata în continuare cu indulgență ieșirile puierile ale celor fără responsabilitate și responsabilități”.

Flenchea rămâne optimist și spune că Chișinăul va reuși să obțină o variantă benefică tuturor cetățenilor Republicii Moldova a protocolului de la Bratislava, așa cum a reușit să obțină votarea declarației pentru RM în formula pe care a insistat Chișinăul la ministeriala OSCE.

„Totuși, cred că trebuie să avansăm pentru că miza sunt oamenii, bunăstarea și siguranța lor. Insistent și hotărâți continuăm munca noastră pe proiecte lizibile și utile.

Am reușit la ministeriala OSCE, unde eram cotați cu șanse minime, după negocieri dificile, să convingem partenerii din 5+2 și toate 57 de state să voteze declarația pentru Moldova în formula pe care am insistat, vom reuși și acum!”