Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger, și-a exprimat speranța că protocolul final al negocierilor în formatul „5+2” desfășurate la Bratislava la începutul lunii octombrie va fi semnat săptămâna viitoare. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta el a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă după discuțiile cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Moscova.

Neatingerea unui compromis în chestiunea legată de sectorul bancar a dus la suspendarea rundei de negocieri în formatul 5+2 de la Bratislava care s-a încheiat fără a fi semnat un protocol agreat de părți. Detalii AICI.



Greminger a menționat că a mers săptămâna trecută la Washington, unde a transmis un mesaj clar partenerilor americani: „Trecem prin timpuri grele, dar anul acesta am reușit să obținem anumite succese, am văzut că progresul este posibil dacă există voință politică și dialog sincer”.



Secretarul general al OSCE a adus două exemple de astfel de succese – procesul de separare a forțelor în regiunile Doneţk și Lugansk și reglementarea transnistreană.



„În Transnistria am observat o tendință pozitivă pe tot parcursul anului, inclusiv la ultimele discuții de la Bratislava din 9-10 octombrie. Și sperăm că versiunea finală a protocolului de la Bratislava va fi adoptată săptămâna viitoare”, a spus el.



Greminger a menționat că în ambele cazuri „sunt necesare eforturi consolidate, lucrul trebuie continuat pentru a consolida aceste succese”.



„Rusia este un participant-cheie la o serie de formate de negociere – la formatul normand, grupul de contact trilateral, formatul „5+2” și sper că Federația Rusă își poate folosi cuvântul pentru a ne putea apropia de pace (de rezultat). În calitate de secretar general, sunt obligat să asigur sprijin egal pentru toate statelor membre pentru a face față eficient amenințărilor de securitate. Dar OSCE poate fi puternică (o platformă pentru dialog) doar dacă va fi un dialog multilateral și voința politică a țărilor participante”, a spus el.



La rândul său, Serghei Lavrov a menţionat că Rusia „sprijină activitatea OSCE în reglementarea transnistreană”, la fel ca și în cazul altor conflicte înghețate, și în asigurarea stabilităţii. În același timp, el și-a exprimat regretul că „astăzi potențialul unificator al OSCE nu este pe deplin folosit”.



„Rusia a pledat mereu pentru consolidarea OSCE în afacerile europene și internaționale. Consider că secretarul general și echipa sa se îndreaptă cu succes spre summit-ul de la Bratislava al Consiliului Miniștrilor de Externe (la începutul lunii decembrie) și ne vom strădui ca statele membre să se concentreze pe găsirea unui consens în toate problemele de pe ordinea de zi”, a spus diplomatul.