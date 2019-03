Separatistul Leonid Manakov, șeful oficiului transnistrean de la Moscova, a transmis, pe 19 martie, două mesaje la ONU - unul prezentat verbal în cadrul unui panel de dezbateri, iar al doilea în formă scrisă. Primul este o constatare a încălcării drepturilor omului în Transnistria, iar în cel de-al doilea, Manakov acuză direct Republica Moldova de violarea drepturilor omului în stânga Nistrului și cere recunoașterea regiunii la nivel internațional.

A trecut o săptămână de când șeful așa-numitei „reprezentanțe oficiale” a Transnistriei în Federația Rusă, Leonid Manakov, a ținut un speech în cadrul reuniunii a 40-a a Consiliului pentru Drepturile Omului în cadrul ONU, care a avut loc la Geneva, Elveția.

Cu toate acestea, oficial, Chișinăul nu a venit cu nicio reacție la discursul îndreptat împotriva suveranității Republica Moldova susținut, pe una dintre cele mai înalte platforme internaționale - ONU. Chișinăul nu a reacționat nici după ce i s-a cerut acest lucru în câteva rânduri. Avocata Promo-LEX, Nicoleta Hriplivîi Caminschi, încă pe 22 martie a făcut un apel către instituțiile statului și organizațiile internaționale ca să condamne acest demers secesionist.

Deschide.MD a repetat direct acest apel sunând la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroul pentru Reintegrare, Misiunea Republicii Moldova la Geneva și Misiunea OSCE în Republica Moldova. La MAEIE și Birou au promis că vor veni cu o reacție, însă, la ora redactării acestui articol, reacția nu a venit. La Misiunea de la Geneva ni s-a spus că doamna Ambasador la ONU, Oxana Domenti, va răspunde în „câteva minute” la solicitarea noastră, însă, după o oră de așteptări am aflat că doamna Ambasador are un program foarte încărcat și că nu va reuși să ia legătura cu noi. Responsabila de relații cu presa de la Misiunea OSCE în Republica Moldova pur și simplu nu a răspuns la telefon.

Cazul cu discursul lui Leonid Manakov demonstrează nu doar apatia instituțiilor de la Chișiunău dar și cât de perfidă este tactica Tiraspolului în intenția de a se afirma pe plan internațional. Angajamentul de a promova „statalitatea transnistreană” a fost foarte bine definit în cadrul așa-numitei „Strategii de dezvoltare a Transnistriei pentru anii 2019-2016”, semnată de liderul separatist Vadim Krasnoselski.

„Una dintre principalele componente a reglementării relațiilor cu Republica Moldova este aducerea la cunoștința auditoriilor statelor străine a informației despre dreptul incontestabil al Transnistriei la independență, deoarece acest curs este statuat în referendumuri de către poporul transnistrean”, se scrie în strategie.

Leonid Manakov a avut la Geneva două discursuri, unul expus verbal în cadrul panelului de raportări având subiectul „Rasismul și discriminarea rasială, xenofobia și alte forme de intoleranță și a monitorizării a implementării Declarației de la Durban”. Rămâne o enigmă de ce Makanov și-a ținut discursul în cadrul unui panel despre implementarea unei declarații ce vizează rasismul în statele africane.

Un alt speech a fost publicat pe pagina de Extranet al ONU, unde sunt plasate toate documentele oficiale ale ONU. Acest al doilea speech este diferit de discursul verbal expus în timp real în cadrul panelului. Discursul a fost publicat pe pagina de Extranet la secțiunea discursuri ținute la panelul sus-menționat, cel cu Declarația de la Durban.

În discursul ținut în cadrul panelului, Makanov a îndemnat președintele Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU „să se implice în reglementarea cât mai rapidă a problemelor ce țin de violarea drepturilor și libertăților de bază ai locuitorilor din Transnistria. De 30 de ani, și astăzi, se menține pericolul de reluare a conflictului. Oamenii trăiesc și procreează în stare de stres. Nereglementarea juridică a statutului legal-internațional nu trebuie să fie motiv pentru limitarea în drepturile legale a transnistrenilor și de creare a obstacolelor artificiale în dezvoltarea social-economică a republicii. Vă îndemnăm să vă implicați în reglementarea conflictului, pentru apărarea drepturilor legale ale locuitorilor din Transnistria”, a conchis Manakov.

În cel de-al doilea speech, publicat pe site-ul ONU, Manakov învinuiește direct Republica Moldova de violarea drepturilor omului în Transnistria urmare a conflictului din 1992 și de încălcarea mai multor articole ale convențiilor internaționale: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Internațională privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale și Convenția Internațională pentru Drepturile Civile și Politice.

În discursul publicat se mai menționează că Transnistria și-a asumat unilateral obligația de a respecta mai multe acorduri internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv Declarația pentru Drepturile Omului, pacte internaționale privind drepturile cetățenești și politice, economice, sociale și culturale și chiar Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Urmează apoi înșirarea progreselor obținute de către Transnistria în ameliorarea situației umanitare, sociale, economice și în domeniul sănătății de-a lungul celor 30 de ani de independență de facto.

Manakov concluzionează: „Luându-se în considerare aproape 30 de ani de experiență de dezvoltare independentă a Transnistriei, recunoașterea internațională largă a republicii este un pas rezonabil și necesar spre garantarea și protejarea drepturilor și libertăților națiunii multinaționale de jumătate de milion de persoane a Transnistriei”.

De menționat este faptul că toată presa afiliată regimului secesionist de la Tiraspol a publicat doar acest discurs, iar cel prezentat verbal în cadrul panelului a fost cu desăvârșire ignorat.

Diferența este că în primul speech, Manakov nu și-a permis să învinuiască Republica Moldova de violarea drepturilor omului în Transnistria și nu a pledat atât de categoric pentru recunoașterea internațională a regiunii transnistrene.

Consiliul Internațional al Conaționalilor Ruși - organizația sub tutela căreia a ajuns Manakov la ONU, are statut consultativ pe lângă ONU, ne-a explicat Nicoleta Hriplîi Caminschi. „Nu este ușor să intervii cu un speech în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului de la ONU. Ei au făcut-o sub umbrela unei organizații de la Moscova cu statut consultativ. Nu este întâmplător. Nimeni nu poate veni cu un speech la Consiliul pentru Drepturile Omului neavând acest statut. Acest drept i-a fost acordat de organizația cu sediul la Moscova. Cum s-a reușit prezentarea acestui speech pe un panel care vizează implementarea declarației de la Durban, rămâne un semn de întrebare”, a declarat avocatul Promo-LEX.

Menționăm că delegația acestei organizații rusești au mai ținut în cadrul celei de a 40 sesiuni ordinare a Consiliului pentru Drepturile Omului de la ONU și discursuri referitoare la încălcarea drepturilor omului în Ucraina. Membrii delegației s-au fotografiat la Geneva alături de reprezentantul oficial al Externelor rusești, Maria Zaharova.