Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Florţelor Terestre Americane dislocate în Europa, a postat pe o reţea de socializare că „poate e timpul ca Ucraina şi Moldova să rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria să fie legaţi de un cadavru care este în acest moment Federaţia Rusă? Este speranţă pentru un viitor pozitiv pentru el?”, transmite Monitorul Apărării.

Ben Hodges s-a aflat în Bucureşti în ultimele trei zile, unde a participat la lansarea cărţii „Viitorul război şi apărarea Europei” şi a fost un speaker principal în cadrul Black Sea and Balkans Security Forum.

Maybe it's time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can't stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today's Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn