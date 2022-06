„Regimul de la Tiraspol prin structurile sale de forta, l-au privat ilegal de libertate si l-au detinut timp de 22 luni in conditii absolut inumane pentru ca a incercat sa pescuiasca pe malul stang al Nistrului. Chiar si asa, Ruslan este mai norocos decat alte 2000 de persoane care sunt detinute in continuare in inchisorile transnistrene. Acum, mai mult ca niciodata, Ruslan si familia acestuia va avea nevoie de suportul autoritatilor, pentru a-si reveni si a se pune pe picioare. De asemenea, organele de drept ale R. Moldova vor trebui sa depuna si mai multe eforturi pentru a identifica persoanele care sunt responsabile de privatiunea acestuia de libertate. Nu pot ramane nepedepsite cele 22 de luni in care Ruslan a fost tinut practic ostatic de catre regimul de la Tiraspol,” a declarat Cazacu.